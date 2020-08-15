Zorla dudaktan öpmeye çalışmış

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde komşularının erkek çocuklarına sarkıntılık yaptığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Onur Küçük (39), dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 10, 13 ve 15 yaşlarındaki üç erkek çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu; birini zorla dudaktan öpmeye çalıştığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Arif Tolgan; zanlının, 2020 yılı içerisinde, kendi ikametgâhında, komşusunun 10 yaşındaki çocuğunu, yatağa yatırarak, şort ve iç çamaşırlarını çıkarıp, zorla öpmeye çalıştığını söyledi.

Arif Tolgan, zanlının, 2020 yılı içerisinde farklı bir günde yine ikametgâhı içerisinde, bu kez komşusunun 13 yaşındaki çocuğunun yanaklarını sıkarak öpmeye çalıştığını aktardı.

Tolgan, üçüncü olayda ise komşusunun 15 yaşındaki çocuğunu kendi ikametgâhı içerisinde, zorla dudağından öpmeye çalıştığını açıkladı.

Zanlının, çocukların beyanları üzerine tutuklandığını belirten Tolgan, şu ana kadar 7 kişinin yazılı ifadesinin alındığını ifade etti.

Deliller incelenecek

Olayla ilgili toplanan delillerin inceleneceğini ve ilerleyen günlerde zanlı aleyhinde şikayetlerin artmasının muhtemel olduğunu bildiren Tolgan, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak zanlının, 6 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.