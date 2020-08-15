Pahalıya patladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da trafik kazası yapan, ehliyeti olmadığı için arkadaşına ait kimlik belgelerini kullanan İbrahim Alan Isaa ile sahtekârlığa göz yuman Emmanuel Chawa Dıngba hakkındaki soruşturma tamamlandı. İkisi bir olup polisi kandırmaya çalışan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede yasal statüleri olmayan iki zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Soruşturmayı yapan polis, İbrahim Alan Isaa’nın 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.20 sıralarında Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde FU 424 plakalı araç ile kaza yaptığını söyledi. Polis, zanlı Isaa’nın kaza yerine giden trafik şubesi ekiplerine arkadaşı Emmanuel Chawa Dıngba'ya ait Nijerya pasaportunu ve ehliyet yenileme makbuzunu gösterip olay yerinde çizilen krokiye imza attığını ifade etti. Polis, kaza tutanağı gereği Emmanuel Chawa Dıngba'ya dava getirildiğini ve İbrahim Alan Isaa’nın dava tebliğine de imza attığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının Emmanuel Chawa Dıngba'ya ait belgeleri kullandığının belirlendiğini açıkladı.

Zanlıların 3 gündür tutuklu olduklarını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme ülkede yasal statüleri olmayan iki zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.