Ekonomik planlama gerekiyor

Ekonomik örgütlerin katılımıyla düzenlenen Pandemi Sonrası Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli’nde salgından dolayı yara alan sektörler ele alındı, yapılması gerekenlerle ilgili görüşler ortaya kondu. Yapılan konuşmalarda lokomotif sektörler yükseköğrenim ve turizmin darbe aldığı, küçük esnafın bitme noktasına geldiği vurgulandı. Pandemi sürecinde turizm ve yükseköğretim sektörlerinden en yüksek verimi elde etmek için hükümetin çok hızlı plan ve program yapması gerektiğini belirtildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçe Örgütü’nün düzenlediği panel önceki akşam yapıldı.

Panel Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) düzenlenen panel, Prof. Dr. Mustafa Besim’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılışında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin etkilerinin ve öngörülemezliğin devam ettiğini ve ‘şu safhadan, şu safhaya geçtik’ diyemediğimizi belirtti.

Bazı noktalarda, hala ciddi sıkıntıların devam ettiğini söyleyen Erhürman, bunların başında pandemi hastanesi eksikliğinin geldiğini kaydetti.

Ekonomi alanında da sıkıntıların yaşandığını ifade eden Erhürman, çekler konusunda dört defa farklı noktalara gelindiğini, hala birtakım belirsizlikler yaşandığını dile getirdi.

CTP’nin pandemi sürecinin başında Ekonomi ve Maliye Çalışma Grubu oluşturduğunu ve hükümete birtakım öneriler sunulduğunu da söyleyen Erhürman, “Bu önerilerimiz kabul görmedi. Her dakika karar değişiyor. Bütün çabalarımıza, yapıcı katkı koymamıza rağmen süreç yönetilemiyor. Daha ortak bir ses vermeye ve talepleri ortaklaştırmaya ihtiyacımız var” dedi.

Besim: Kriz derin

Prof. Dr. Mustafa Besim de pandemi sürecinin, çok farklı bir süreç olduğunu ve ciddi bir kriz yaşandığını söyledi.

Besim, “Bizim gibi küçük ada ülkelerinde bu kriz daha da derinden hissedilir. Veriler krizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor” dedi.

Tulga: Düşük faizli krediler uygulanmalı

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, sektörel ve stratejik bölgeler olarak iş kayıplarının ölçülmesi ve katkıların bu çerçevede ihtiyaç ölçüsünde derecelendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tulga ayrıca, düşük faizli ve ulaşılabilir kredi uygulamalarına hemen başlanması gerektiğini belirtti.

Avunduk: En çok ihtiyacımız olan istikrardır

KTSO Başkanı Candan Avunduk, küçük esnaf ve perakendecilerin krizden en fazla etkilenenler olduğunu söyledi. Avunduk, iş yerlerini hiç açmayan işletme sahiplerinin olduğunu da belirtti. Avunduk, “En çok ihtiyacımız olan istikrardır. Sıkıntılar uzun soluklu hükümetlerle aşılabilir” dedi.

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam bu dönemdeki kararların Bilim Kurulu tarafından alınması ve bilimsel verilere dayandırılması gerektiğini söyledi.

Varer: Hükümet çok hızlı plan ve program yapmalı

KTTO Yönetim Kurulu adına panele katılan Vargın Varer, pandemi sürecinde turizm ve yükseköğretim sektörlerinden en yüksek verimi elde etmek için hükümetin çok hızlı plan ve program yapması gerektiğini söyledi.

