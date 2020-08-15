Tanışma merasimi

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve görevlerine yeni atanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Kemal Balta, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti. Ziyaretler Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Genel Sekreter İbrahim Avkan ve Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.

Akıncı başarılar diledi

Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Kemal Balta’ya yeni görevlerinde başarılar diledi.

Tatar: Memnuniyet duydum

Başbakan Ersin Tatar da, komutanlara KKTC’ye hoş geldiniz diyerek, Kıbrıs Türk halkının her zaman, Türkiye iş birliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’yle bir arada olmaktan ve onların gözetiminde güvenliğin sağlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünde ve Türk ordusunun mevcudiyetinde bu gergin bölgede ancak rahat uyuyabiliyor” diyerek, Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylarda Türkiye’nin ortaya koyduğu kararlılık ve iradenin de onurlu bir davranış olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz’de yaşananların Kıbrıs Türk halkının da daha refah ve huzur içerisinde bir gelecekte yaşaması için gerekli olduğunu ifade eden Tatar, vatan müdafaasında sadece toprağın değil hava ve denizdeki hakların da savunulması gerektiğini kaydetti.

