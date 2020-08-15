Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu Kapalı Maraş’ın yerleşime açılması konusunda “Türkler blöf yapmıyor” uyarısında bulundu ve gerçekleşmesi halinde bunun “Kıbrıs sorununun mezar taşı olacağı” görüşünü ortaya koydu. Yoannu “Maraş Kıbrıs tarihinde trajik taksim seçeneği olarak kaydedilmemeli” dedi.

Haravgi’nin “Maraş’ın Yerleşime Açılması Kıbrıs Sorununa Mezar Taşıdır” başlıklı haberine göre Yoannu sözde “belediyenin” dün gece Derinya’daki Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Güneşsiz, Ortada… 46 Yıl Maraş’tan Uzakta” konulu etkinlikte yaptığı konuşmada “Maraş’ın yerleşime açılmasını engellemek için belediye olarak elimizden geleni yapacağız, bütün karar merkezlerine başvuracağız” dedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini hatırlatarak “(durumun) ne kadar kritik olduğunu gösteriyor” diyen Yoannu “Teorik destek açıklamaları dışında BM de AB de ABD de Rusya da AB’nin güçlü ülkeleri de kendi çıkarları uğruna, Türkiye’nin hareketlerini engellemiyor” ifadesini kullandı.

Maraş’ın yerleşime açılması konusunda “Türkler blöf yapmıyor” uyarısında bulunan Yoannu şunları da söyledi:

“Maraş’ın tamamen yerleşime açılması kararı aslında Kıbrıs sorununa mezar taşı olur, uzlaşılmış çözüm çerçevesi içerisindeki çabaların sonu olur. Kapalı Maraş yalnız Maraş’ı ve Maraşlıları ilgilendiren bir konu değildir. Kıbrıs’ın son trajik taksim seçeneğidir. Bu nedenle, yerleşime açılmasını engellemek için derhal ve acilen harekete geçilmelidir.”

Maraş’ın yeniden imarı fonunun güçlendirilmesi için uluslararası seferberlik ve Mağusa Limanı’nın BM statüsü altında işletilmesi önerilerini yeniden gündeme getiren Yoannu “iki liderin dikkatlerini, özlü müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlamasına odaklaması gerektiği” görüşünü de dile getirdi.

AKEL’in Maraş açıklaması

Öteyandan Rum Komünist AKEL Partisi, Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının başlama yıldönümü nedeniyle yayımladığı bildiride Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesine sebep olan Yunan cuntası ve EOKA-B’cilerin, Türk askerinin Ada’ya müdahalesine direnmediğine işaret ederek özetle şunlara işaret etti:

“Kendilerini Kıbrıslı Türk kadın-çocuk ve esirleri katletmeye verdiler. İhanetleri, planları arasında olmamasına rağmen Türk askerine terk ettikleri Maraş’ın teslim edilmesiyle tamamlandı. Darbeciler, birkaç gün sonra da asılsız bilgi vererek Maraşlıları kente dönmeye ikna etmeye çalıştılar ve onlar yüzünden onlarca Maraşlı Türk askerinin eline düşürdüler.

Kıbrıs sorunu üç yıldır çıkmazda. Maraş kenti yeni bir suçla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye’nin ve Tatar-Özersay sahte devletinin Kapalı Maraş’ı yerleşime açma planları, hem kent için hem de çözüm ve yeniden birleşme perspektifi için mezar taşı olacak.”