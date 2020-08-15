Kan bağış kampanyası başlatılacak

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisindeki köylerde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile “Kan Bağışı Kampanyası”nın ikincisinin başlayacağı açıklandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Şerife Tutku ile bir araya geldi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, geçen yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğinde “Kan Bağışı Kampanyası” gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yılki kan bağışı organizasyonlarının ilk etapta Değirmenlik’te başlatılacağını, daha sonra da etap etap Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı diğer köylerde sürdürüleceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Şerife Tutku ise açıklamasında; gerek hava sıcaklıklarının yüksek olması, gerekse Covid-19 salgınından dolayı kan bağışlarında azalma yaşandığını, bunun da stokları kritik seviyelere düşürdüğünü kaydetti. Kan’ın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu söyleyen Tutku, düzenli kana ihtiyaç duyan hasta gruplarının tedavilerinin aksadığını belirtti.

Kimler kan bağışı yapabilir?

İlk kan bağışı organizasyonu 5 Eylül Cumartesi günü, saat 09.00-14.00 saatleri arasında, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

18-65 yaş arası 50 kilo üzeri her sağlıklı birey (erkekler 3 ay ara ile kadınlar 4 ay ara ile) kan bağışında bulunabilir.

Kan bağışından önce yemek yenilmesi, bir gece önce 4 saatten fazla uyku uyunması ve son 24 saat içerisinde alkol tüketiminin olmaması gerekmektedir.

Bağışçılar kan bağış formu doldurduktan sonra, sağlık kriterlerinin uygun bulunması durumunda kan verebilirler.

