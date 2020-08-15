Görüşler tartışıldı

Salgından dolayı büyük yara alan sektörlerden biri olan yükseköğrenimdeki olumsuzların giderilmesi için kollar sıvanırken, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşan ekonomik örgütler platformu Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek, son durumu konuştu.

Dimağ Çağıner ile beraberindekileri kabul ederek görüşen Bakan Çavuşoğlu, görüşmede “Öğrenci Dostu Ada” projesini ele aldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuşmasında “Bu ada, bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi ilerleteceksek birlikte ilerleteceğiz ilkesiyle hareket ederek, bu projeye hayat verdik” dedi.

Çavuşoğlu konuşmasında ülke için attıkları adımlardan ve gösterdikleri özverilerden dolayı platform üyelerine teşekkür ederek, projenin ülkemiz yükseköğrenimine hayırlı olmasını temenni etti.

Projeyle KKTC’de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine ve yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik iyileştirmeler sağlanması amaçlanıyor. Proje KKTC'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin alışverişlerinde kullanabileceği bir indirim sistemi oluşturulması da hedefleniyor. Proje kapsamında öğrenci çıkaracağı banka kartı ile ülkede hem kira, hem uçak bileti, hem de alışverişlerde avantajlar sağlayacak. Devlet, projeye dahil olan tüm öğrencilerin hesaplarında karşılıksız 500 TL yardım yatıracak.

