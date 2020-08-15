Saatlerce beklemek zorundalar

Ömer KADİROĞLU

Hükümetin, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf için 2 bin liralık katkı kararı alması üzerine çok sayıda vatandaş Sosyal Sigorta Dairelerine akın etti. Yardım başvurusunda bulunanların yanı sıra yatırım amacıyla daireye gidenler de sıra numarası alıp aşırı sıcak altında saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Özellikle sağlık sorunu yaşayanların tepkisi karşısında, işlemlerin hızlandırılmaması personel eksikliğine bağlandı. Hükümetin ‘ihtiyaç olmayan’ birçok yere istihdam yaptığını belirten vatandaşlar, diğer yandan ihtiyaçlı dairelere personel alınmamasını eleştirdi.

Vatandaş ne dedi?..

Ozan Sözalp

“Yatırım yapmak için daireye sabah erken saatlerde geldim ancak öğlen oldu ve yalnızca 30 kişinin işlemi yapıldı. Sıra numarası olarak 1180 numarayı verdiler. Hükümet buraya bakarak eserini görsün. Daha iyi bir hizmet alabilmemiz için çok işleyen dairelere büyük binalar yapılmalıdır. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin de daha büyük ve modern bir binaya ihtiyacı vardır. İşlemleri yaptırmak için dün de gelmiştim ancak yine yaptıramadan kaçmak zorunda kaldım. Bu insanlara yazık ediyorlar. Bu kadar rezillik olmaz. İnsanlar Corona’dan değil sinirden ölecek.”

Filiz Unus

“Grev olduğunu bilmiyordum, daireye geldim. Grevin saat 13.00’te kalkacağını söylediler.

Bekledik ancak sıra gelene kadar mesai bitti ve vezne kapandı.

Burada daha iyi bir hizmet verilmesi için binada yenileme personel sayısında da artış yapmaları gerekiyor. Ancak her geçen gün geriye gidiyoruz. Sürekli memur alınıyor diye duyuyoruz ancak her dairede yine aksaklıklar yaşanıyor. Devlete olan borcumuzu işkence çekerek ödemeye çalışıyoruz. Ben şeker ve kalp hastasıyım kaç saat daire kapılarında bekleyeceğim ki ödememi yapabileyim.”

Kemal Sözüöz

“Burada işlemlerimizi yapabilmemiz için çok kısa bir süre verildiği için bir yığılma yaşanıyor. Bu daireden daha iyi ve hızlı bir hizmet alabilmemiz için öncellikle apartman dairesi olan bu binanın değişmesi lazım. Türkiye’deki SGK binalarına bakıp örnek alınarak Sosyal Sigortalar Dairesine özel bir bina yapılması gerekiyor.”

Murat Yayman

“Bir yatırım yapacağım ve yarım gündür burada bekliyorum. Resmen işkence çekiyoruz. Bu bina hızlı ve kaliteli hizmet veremiyor bu nedenle de acilen ya ek ödeme noktaları veya yeni çağdaş bir bina yapılması gerekiyor. Herkes burada toplanıyor ve bir kalabalık içerisinde beklemek zorunda kalıyoruz.”

Ali Taşkın

“Sabah saat 07.45’te gelmiş olmama rağmen 1058 numarayı alabildim. Yarım gündür buradayım ve gelip sıra olmadığı için geri dönmek zorunda kalan insanların olduğunu gördüm. İnsanların bu kadar bekletilmemesi gerekiyor. Online ödeme sistemine geçilmeli ve sigorta ödemeleri de oradan yapılmalıdır. Bu bina hizmet verme yönünde yetersiz kalıyor. Bu nedenle daha çağdaş bir bina bu daire için kazandırılmalıdır.”

Osman Hordan

“Sabah 08.00’de geldim ve yarım gündür burada işlem yaptırmak için bekliyorum. Grev olduğu için hiçbir işlem yapamadık. Mevcut bina hem konumu hem de fiziki durumu nedeniyle hızlı ve kolay hizmet veremez durumdadır. Yeni bir bina bu daireye kazandırılsa altında da otoparkı olsa insanlar çok kolay ve kaliteli hizmet alabilecek. Burada saatlerce bekleyip işlem yapamadan dönmek insanın sinirlerini yıpratıyor.”