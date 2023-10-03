Ülke yabancılaştı

Meclis Genel Kurulu'nun yeni yasama yılındaki ilk toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin karanlık bir dönemden geçtiğini belirterek, hükümeti eleştirdi.

Erhürman, halkın güvende, huzur içinde hissetmediğini, geleceğini öngöremediğini, alım gücünün düştüğünü söyledi.

Erhürman, inşaat sektörünün hareketli bir dönem yaşadığını ancak bu sektöre bakıldığında alıcı konumunda Kıbrıslı Türklerin olmadığını, aracı ve işletmecide de yabancılaşma durumunun giderek arttığını ifade etti.

Erhürman, 20 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu’nun istisnai vatandaşlık kararını okuyarak, bir şirket sahibi iş insanının şirket kurmasından kaynaklı zorunlu olarak KKTC vatandaşı yapılmasını eleştirerek, “Şirket kuran herkesi vatandaş mı yapacaksınız? Neden bu kişiyi vatandaş yapmak zorundaydınız?” diye sordu.

Yoksullaşmanın geriye döndürülebileceğini ancak yoklaşmanın geriye dönüşü olmadığını belirten Erhürman, ülkede ciddi bir yabancılaşma yaşandığını, Kıbrıslı Türklerin "yoklaşmayla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Uzun süreli kalkınma planının Meclis’ten geçmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, plandan kimsenin haberi olmadığını, komiteler kurulduğunu ve kimsenin süreçle ilgili bilgisi olmadan halka ilan edildiğini belirtti.

İstikrar kelimesi sizinle zulme uğruyor

Elektrik konusuna değinen Erhürman, Kıb-Tek’te bakım onarım yapılmadığını, bu nedenle Güney Kıbrıs’tan elektrik alındığını, ihalesiz akaryakıt raporları ile halkın zarara uğratıldığını, şaibeli sınav ve münhalsiz istihdamlar yapıldığını savundu.

“İstikrar kelimesi sizinle zulme uğruyor” diyen Erhürman, müdürler, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, bakanların sürekli değiştirildiğini, kurumsal hafızanın hasara uğratıldığını ileri sürdü.

CTP’nin reformlara ilişkin önerilerini hatırlatan Erhürman, "hükümetin derdinin reform yapmak olmadığını" söyledi.