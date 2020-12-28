Karantina altında

9 Eylül İlkokulu, 3 öğretmende Covid-19 pozitif tespit edilmesi ve temaslı takibi nedeniyle kapatıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu'nun Covid-19 tedbirleri gereğince ve Sağlık Bakanlığı’nın kararı uyarınca bir süreliğine kapatıldığını açıkladı. 28 Aralık 2020 Pazartesi sabahından itibaren okulda ders olmayacağını ifade etti.

Ayrıca Artı Eğitim Merkezi'nde görev alan iki öğretmenin testinin karantinada pozitife dönüştüğü açıklandı. Öğretmenlerin dış kaynaklı olarak Covid-19'a yakalanması üzerine Artı Eğitim'de eğitim bir haftalığına durduruldu, önlemler uygulamaya girdi.

Ercan’da 3 vaka

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Ercan Havalimanı'nda itfaiye bölümünde 3 kişinin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca “Bu çalışanlarla ilgili temaslı takibi devam etmekte olup, Ercan Havalimanı'nda da gerekli tedbirler alınmaya devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Güncel veriler açıklandı: KKTC’de toplam 20 vaka

Bu arada güncel verilere göre; KKTC’de son 24 saatte toplam bin 853 test yapıldı, 13'ü yerel 20 pozitif vakaya rastlandı, 13 kişi taburcu edildi, 1 kişi yoğun bakıma alındı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Rum kesiminde yine ölüm

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte yapılan bin 970 test sonucunda 266 yeni vaka tespit edilirken 1 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

81 yaşındaki erkek hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 112, toplam vaka sayısı ise 19 bin 657’ye yükseldi.

Türkiye’de can kaybı 19 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Toplamda Türkiye’de Corona nedeniyle ölü sayısı 19 bini aştı.

Son 24 saatte, 21 bin 196 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi.