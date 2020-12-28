Anastasiadis bugün aşı oluyor

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşılarının yapılmasına dün başlandı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bugün canlı yayında aşı olacağı belirtildi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre; Avrupa Birliği’nin sağladığı ve önceki gün ilk partisi teslim alınan “Pfizer/BioNTech” aşılarının yapılmasına, saat 08.45’te Limasol’daki “Panayia” isimli huzurevinde başlandı.

İlk aşıyı, huzurevindeki özel doktor Anastasios Tsiftsis oldu. Dr. Anastasios Tsiftsis, pandemiye ilişkin sonun başlangıcından söz ederken vatandaşlara, tıpa güvenmeleri ve aşı olmaları çağrısında bulundu.“Panayias” huzurevi sahibi Stavros Mina ise yaptığı açıklamada aşı olma sürecinin başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken 45 kişinin aşı olacağını söyledi.

Anastasiadis canlı yayında aşı olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, tüm Avrupa ile birlikte Güney Kıbrıs’ta da

Covid-19 aşılarının yapılmaya başlanması nedeniyle açıklama yaptı.

Anastasiadis, aşılamanın başlamasına atıfta bulunarak “Hem ülke hem de tüm Avrupa için önemli bir gün olduğunu” ifade etti. Öte yandan Anastasiadis’in bugün canlı yayında aşı olacağı açıklandı.