Güvenlik için önemli adım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) arasında konsolosluk hizmeti yardımı ve düzensiz göçle mücadele merkezi tesisiyle ilgili mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından imzalanan anlaşmayla ülkenin huzuru ve güvenliği sağlanacak.

Öztürkler, düzensiz göçle mücadeleyle ilgili anlaşmanın KKTC’ye girişlerin kontrolü ve ülke güvenliğinin artırılması adına çok önemli olduğunu belirtti. Öztürkler, “İmzaladığımız mutabakat zaptı KKTC’nin huzuru, geleceği ve güvenliği açısından önemlidir. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konsolosluk yardımı verilecek

KKTC vatandaşlarına konsolosluk yardımıyla ilgili anlaşma ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzaladı. Anlaşma, KKTC’nin temsilciliğinin olmadığı üçüncü ülkelere seyahat eden ya da bu ülkelerde ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamayı amaçlıyor.

