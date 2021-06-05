banner493

Öğrencilerle güzel bir gün

Güngördü ve ekibi Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, kuş yuvası boyama etkinliği gerçekleştirdi

Öğrencilerle güzel bir gün
banner432


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Engelli Birimi, Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, kuş yuvası boyama etkinliği gerçekleştirdi.
Açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, farkındalık yaratmak amacıyla Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte kuş yuvalarının boyandığı etkinlikte çocuklar hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirdi. 

banner499
Girne Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Özlem Dağlı Gökbulut, merkezi ziyaret eden ve buradaki etkinlikte çocuklarla ilgilenen Girne Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür etti.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, özel gereksinimli bireylerin ve çocukların kendisinde özel bir yeri olduğunu söyleyerek, merkezle her zaman diyalog halinde olduğunu dile getirdi.   
Güngördü, toplumsal yaşamda, eğitimde ve hayatın her alanında dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi ve eşit imkanlardan yararlanmasının hakları olduğunu hatırlattı. Güngördü, insanı, hayvanı ve doğayı seven, çevreye saygılı çocuklar yetiştirmenin önemine işaret etti. 

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021, 10:05
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Şarkılarla barış çağrısı
Şarkılarla barış çağrısı
  1. YAŞAM

banner456

banner459

banner468

banner460