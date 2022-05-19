Önemli nasihat

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi’nde özel oturum gerçekleştirildi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri milletvekili koltuklarına oturdu, kürsüye çıkarak şiirler okudu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri Hasan Küçük ve Resmiye Canaltay’ın da katıldığı özel oturuma Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlık etti.

Töre konuşmasının başında öğrencilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Öğrencilerin liseyi bitirip değişik görevler alacaklarını söyleyen Töre, öğrencilerden daima Atatürk’ün izinde ilerlemeyi kendilerine görev edinmelerini istedi.

Daha sonra Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden İlayda Kaya “Benim İki Bayrağım Var” isimli şiiri, Hasan Metecan Güzey “Dağ Başını Duman Almış” isimli şiiri, Efe Uygun “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”ni, Mecnun Babahanow “Türk Gençliğinin Ataya Cevabı”nı kürsüye çıkarak okudu.

İlkokul öğrencileri de Meclis’te idi

Öte yandan Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulundan 75 öğrenci, 4 öğretmen eşliğinde Cumhuriyet Meclis’ini ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ziyarette Meclis’in işleyişi hakkında bilgi verildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, amaçlarının genç nesillere daha iyi ortam yaratmak olduğunu ifade etti ve öğrencilerden yüksek ideallere sahip olmalarını; ailelerine, öğretmenlerine ve yaşadığı topluma karşı her zaman saygılı olmalarını istedi.

Bir süre Meclis Şehit Cengiz Ratip Kütüphanesini ziyaret eden öğrenciler, ardından Genel Kurul Salonuna geçti. Burada Meclis Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan tarafından öğrencilere bilgiler verildi.

