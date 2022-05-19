Kültür sanat dolu bir gün 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Liseler Arası Şiir Okuma ve Yazma Yarışması etkinliğine katıldı.

Açıklamaya göre Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün bağrından çok değerli şairlerin çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen başta eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven, Bülent Günkut ve komite üyelerine teşekkür etti.

Tatar, yarışmaya katılan bütün gençleri tebrik ederek, Kıbrıs Türkü’nün bağrından çok değerli şairlerin çıktığını vurguladı.

Sibel Tatar ise, şiir yarışmasına hem yazarak hem de okuyarak katılan tüm yetenekli gençleri tebrik etti.

Kitap tanıtımına da katıldılar

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, “Müzecilik ve Müze Eğitimi” kitabının tanıtım etkinliğine katıldı.

Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla kutlanan 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kitap tanıtım etkinliğinde konuşan Ersin Tatar, tarihi eserleri geleceğe taşıyabilmek için korumak gerektiğini, bunun da herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Müzisyenleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya’yı kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre kabuldeki konuşmasında, düşüncelerin ve hayallerin notalara dökülüp müzik eseri oluşturulmasının doğuştan gelen bir yetenek ve özverili bir çalışma ile gerçekleşebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede çok başarılı müzisyenlerin olduğunu dile getirdi.

‘Safir’in’ yazarı Saray’da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, “Safir” isimli Kıbrıs’ın ilk fantastik gençlik serisinin yazarı Kemal Behçet Caymaz’ı kabul etti.



Ahi Evran Üniversitesi, Tatar’ı dinledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin rektör, dekan, öğrenci ve katılımcılarıyla Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Yeni Dünya Uluslararası ilişkiler Topluluğu’nun etkinliğinde, “Uluslararası Politikada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” konulu çevrim içi görüşme yaptı.

Açıklamaya göre, Kıbrıs konusundaki bilgisini, deneyimini ve savunduğu siyasete dair görüşlerini paylaşması adına, öğrencilerin davetiyle çevrimiçi gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de mücadeleye devam etmekte olduklarını belirtti.

Kıbrıs’ta çok acılar çekildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Kıbrıs’a dikkat edelim, Yunan eline düşmesin’ sözünün her zaman hatırlandığını söyleyerek, Kıbrıs’taki mücadelemizi sürdürmek durumundayız. Kıbrıs’ı Yunan Adası yapmayı düşünen zihniyet hâlâ değişmedi” diye konuştu.

“Karşımızdaki Rum-Yunan ikilisi bizi hazmetmiyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, zor şartlarda bir devlet kurulduğunu anlattı. “Büyük bir milletin şerefli insanları olarak yaşayabiliyorsak bunu, verdiğimiz mücadeleye, onurlu bir tarihe borçluyuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda arkamızda olduğunu vurgulayarak, bütün gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı ve herkese teşekkürlerini sundu.