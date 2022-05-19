NATO’ya üyelik süreci başladı

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik için resmi başvurularını iletti. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı. Böylece üyelik süreci resmen başlamış oldu. Belge Finlandiya'yla birlikte NATO'ya teslim edilecek. Finlandiya Parlamentosu ise ülkenin NATO üyeliğini ezici bir çoğunlukla onayladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, başvurudan duydukları memnuniyeti dile getirirken, hızlı sonuç almada kararlı olduklarını vurguladı.

Ann Linde belgeyi imzaladı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik adımları yakından takip ediliyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı.

Dışişleri Bakanlığında canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi.

Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Bir adım da Finlandiya'dan geldi. Finlandiya Parlamentosu, ülkenin NATO üyeliğini 8'e karşı 188 oyla onayladı.

30 ülkenin onayı gerekecek

İki ülkenin NATO'ya üye olması için NATO üyesi 30 ülkenin parlamentolarının onayı gerekecek.

Başvurular üzerine değerlendirmede bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg üyelikle ilgili hızlı sonuç almaya kararlı olduklarını belirtti. Stoltenberg müttefiklerin güvenlik endişelerinin ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Scholz hızlı üyelikten emin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da resmi başvurudan önce yaptığı değerlendirmede, İsveç ve Finlandiya’nın "hızlı şekilde NATO üyesi olacağından ümitli olduğunu" söylemişti.

İki ülkenin NATO üyeliğini desteklediğini aktaran Scholz, "Ben, NATO Genel Sekreteri gibi bunun Türkiye dahil tüm NATO ülkelerinin desteğiyle başarılı olacağından ümitliyim." ifadesini kullandı.

Scholz, "(Türkiye) Mevcut ihtilaf durumunda birçok yapıcı katkıda bulundu. Sadece İstanbul Boğazı'yla ilgili pasajın uygulanması kararına işaret etmek istiyorum. Bundan dolayı ümitli olabileceğimize inanabiliriz." dedi.

İki ülkeyi nasıl bir süreç bekliyor?

NATO üyeliği için 7 aşamalı bir süreç söz konusu.

1- İlgili ülkenin NATO'ya üyelik için resmi başvurusu

2- Kuzey Atlantik Konseyi başvuruyu işleme alıp almayacağını değerlendiriyor. Konsey devlet başkanları, dışişleri bakanları ya da büyükelçiler gibi farklı düzeylerdeki yetkililer nezdinde toplanabiliyor.

3- Konseyde uzlaşma çıkması durumunda aday ülke üyelik yükümlülükleri ile ilgili olarak NATO ile katılım görüşmeleri yürütüyor. Bu süreç bir gün gibi kısa bir sürede de tamamlanabiliyor.

4- Kuzey Atlantik Konseyi katılım ile ilgili sürecin ilerleyip ilerletilmemesini değerlendirmek üzere yine bir araya geliyor.

5- Eğer bu süreçte de uzlaşma sağlanırsa müttefikler katılım protokolü imzalıyor ve ülke resmi davetli statüsü kazanıyor. Bu statü ülkeye birçok NATO toplantısına katılma imkanı verirken, ülkenin bu toplantılarda oy hakkı bulunmuyor.

6- Sonrasında müttefikler ulusal prosedürler doğrultusunda teklifi onaylıyor. Bu süreç aylarca sürebiliyor.

7- Ülke teklifi onaylıyor ve Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunarak, resmi NATO üyesi oluyor.