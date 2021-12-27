Yoğun ilgi gördü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Girne Çarşısı’nı gezdi. CTP heyetine yoğun ilgi gösterilirken, Erhürman vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, önceki gün çarşıyı ziyaret eden Erhürman’a milletvekili adayları da eşlik etti.



Baldöken Otoparkı’nda buluşan heyet, önce Girne Çarşısı’nı, ardından da liman esnafını ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.Ziyaretlerde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçireceklerini söyleyerek, esnafın hem ekonomik kriz hem de pandemiden dolayı yaşadığı tahribatı gidereceklerini vurguladı.