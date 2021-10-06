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Örnek işbirliği

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Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü üyeleriyle Veteriner Adataş, sokak hayvanlarına yardım eli uzattı  

Örnek işbirliği
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Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü üyeleri ile Uzman Veteriner Hekim Berna Uludağ Adataş  işbirliğinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı işlere imza atıldı.  Kulüp üyeleri ve Adataş, Güzelyurt’da sokakta yaşayan 2 tane dişi köpeğin kısırlaştırmasını, sokakta yaşayan ve hastalık sonucu gözünü kaybetmiş yavru kedinin göz küresi ekstirpasyonu operasyonunu ve sokakta yaşayan hastalanan 1 kedi ve 1 köpeğin tedavilerini gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarına yönelik örnek işbirliği herkesin takdirini topladı.

Lionslardan bir anlamlı adım daha
Öte yandan Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Güzelyurt Sağlık Ocağı için gerekli olan 2 adet ofis buzdolabının alınmasına öncülük etti.  Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan’ın sponsor olduğu buzdolapları sağlık ocağı yetkililerine teslim edildi.

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