Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü üyeleri ile Uzman Veteriner Hekim Berna Uludağ Adataş işbirliğinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı işlere imza atıldı. Kulüp üyeleri ve Adataş, Güzelyurt’da sokakta yaşayan 2 tane dişi köpeğin kısırlaştırmasını, sokakta yaşayan ve hastalık sonucu gözünü kaybetmiş yavru kedinin göz küresi ekstirpasyonu operasyonunu ve sokakta yaşayan hastalanan 1 kedi ve 1 köpeğin tedavilerini gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarına yönelik örnek işbirliği herkesin takdirini topladı.

Lionslardan bir anlamlı adım daha

Öte yandan Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Güzelyurt Sağlık Ocağı için gerekli olan 2 adet ofis buzdolabının alınmasına öncülük etti. Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan’ın sponsor olduğu buzdolapları sağlık ocağı yetkililerine teslim edildi.