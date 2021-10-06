Sorunlar seslendirildi

Hurşide BAYBORA

KTÖS ve KTOEÖS Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın toplantısı düzenledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı birer konuşma yaptı. Basın toplantısında konuşmaların ardından ortak basın açıklaması KTÖS Başkanı Emel Tel tarafından okundu.

Okullardaki sorunlar sıralanarak şu taleplere yer verildi:

-1- Okula giriş çıkışlar, öğrenci velilerinin test zorunluluğu ve taahhütname ile ilgili okullara detaylı genelge gönderilmemiştir. Geçen yıl hazırlanan genelgenin gözden geçirilerek, daire müdürlükleri tarafından okullara gönderilmesini talep ediyoruz.

2-Bakanlığın hazırladığı pandemi kılavuzu ile KTÖS, KTTB ve KTOEÖS tarafından hazırlanan kılavuz arasında ciddi farklılıklar vardır. Üç örgütün hazırladığı kılavuz, sağlık ve güvenlik açısından çok daha detaylı ve kapsayıcıdır. Sürdürülebilir eğitim için hazırladığımız kılavuzun yürürlüğe konmasını talep ediyoruz.

3- Geçici öğretmen alımlarında liyakata bakılmasını, KHK sıralamasına dikkat edilmesini, okul müdürlerinin raporlarının dikkate alınmasını ve pedagojik formasyona uygun atamalar yapılmasını talep ediyoruz.

4-Pandeminin en önemli kuralı olan sosyal mesafe birçok okulumuzda uygulanamıyor. Öğrencilerin yan yana oturduğu okullarda vakalar tırmanışa geçti. Sınıf ortamlarının sosyal mesafeye göre iyileştirilmesini talep ediyoruz.”

Açıklamada, Eğitim Bakanı’na şu sorular sorudu:

1- Neye göre atama yapıyorsunuz?

2- Neye göre geçici öğretmenlerin yerini göreve başladıktan sonra değiştiriyorsunuz?

3- 1 hafta içinde aynı sınıfa nasıl 3 farklı öğretmen atayabiliyorsunuz?

4- Başka bir okulda üç hafta boyunca 1. sınıfları okutan geçici öğretmeni nasıl başka bir okula gönderebiliyorsunuz?

5- Bir başka okulda geçici öğretmenin yanına, ihtiyaç olmadığı halde, ikinci bir geçici öğretmeni nasıl verebiliyorsunuz?

6- Bakanlıkta yapılan görevlendirmeler kimsenin uhdesinde olmamalı, ihtiyaç varsa sınav ile bakanlığa kadro alınmalıdır. Bu süreçte de önce okulların kadro ihtiyaçları tamamlanmalıdır. Bakanlığa görevlendirme yapılacak diye, pandemi sürerken okulları öğretmensiz, yöneticisiz bırakmaya hakkınız var mıdır?

7- Kalabalık okullara rağmen kolejlere hala öğrenci alınarak tüm çocukların sağlık hakkı hiçe sayılıyor. 44 (sayı değişebilir) öğrenciye ulaşan sınıflarda sağlıklı eğitim mümkün müdür?

8- Devletin başındaki tüm yetkililerin katılımı ile kurdele kesilerek açılan okullarımız da dahil birçok okulumuzda müdür, müdür muavini, öğretmen, hademe olmadığını ve öğretmenlerin burada eğitim için mücadele ettiğinin fakında mısınız?

9- Bakanlık olarak, amaçsız ek bütünleme ve ek tamamlama sınavları ile öğretmenin emeğini hiçleştirerek, öğrencinin gözünde de eğitimi değersizleştirdiğinizin farkında mısınız?