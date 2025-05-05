Spor camiası yasta

Kayalar yolu üzerinde bulunan Aşıklar Tepesi yakınlarında 21 yaşındaki Yılmaz Kemal Özatlı’nın aracı uçurumdan düştü. Araç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis; Yılmaz Kemal Özatlı kullanımındaki MZ 465 plakalı aracın, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçurumdan kayalıklar arasına düştüğünü açıkladı. Araç sürücüsü Yılmaz Kemal Özatlı araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Lapta Türk Birliği Spor Kulübü'nün A2 Takımı yardımcı antrenörlerinden, sporcu, antrenör ve yönetici kimliğiyle spor camiasında sevilen bir isim olan Özatlı’nın vedası sevenlerini yasa boğdu.

Örnek bir gençti

Yılmaz Kemal Özatlı için Lapta Türk Birliği Spor Kulübü’nden taziye mesajı yayımlandı. Lapta Türk Birliği SK’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüzün A2 Takımı yardımcılarından, Lapta’mızın örnek gençlerinden, sporcu, antrenör, yönetici arkadaşımız, canımız Yılmaz Kemal Özatlı’yı kaybettik…

Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Ruhu şad olsun.”