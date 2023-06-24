Sağlıklı yaşama teşvik

Girne Belediyesi organizasyonuyla Kervansaray Halk Plajı’nda yoga etkinliği düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik uluslararası nitelikte ve İngilizce olarak iki dilde olmak üzere, Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel önderliğinde, Kervansaray Halk Plajı’nda gerçekleşti. Etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı.

Etkinlik, “Dünya bu günde; yoganın şifa dolu ışığını kutluyor” sloganı ile sağlıklı yaşamak, hayata olumlu bakmak ve yaşamla yeniden bağlantı temaları ile düzenlendi.



