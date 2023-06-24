Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da bir şahsın ciddi şekilde darp edilmesiyle ilgili tutuklanan, aracında yapılan aramada silah bulunan Okan Bolatçıoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, “kanunsuz patlayıcı madde, ateşli silah, taşıma, tasarrufu ve tecavüzü alet taşımak” suçlarından 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametinin altını çizdi.

Yargıç, sanığın polise yaptığı ilk izahatında güvenlik işi nedeniyle silah taşıdığını, kullanma niyeti olduğunu söylediğini belirtti.

Yargıç, Özel Güvelik İşleri Yasası’na tabi olan sanığın izinsiz silah tasarruf etmesinin ayrıca aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Ağır ceza yargıcı, sanığı 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Demirhan’da bir şahsın ciddi şekilde darp edilmesiyle ilgili yapılan soruşturma sonucu, sanık olaya karışmış olabileceği iddiasıyla 13 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de gözaltına alınmıştı. Sanığın, Range Rover marka aracında yapılan aramada 9 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve 50 santim uzunluğunda demir cop ele geçirilmişti.

