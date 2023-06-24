İkisi de cezaevinde 

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Geçit Yok Operasyonu sonucu ülkeye bir kiloyu aşkın uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan Koray Tümsoy ile suç ortağı Şahin Berrak hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, operasyonun 14 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lokmacı Sınır Kapısı’nda gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis memuru, Koray Tümsoy’un Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını ve harekete geçildiğini açıkladı.

Polis, sınır kapısı ve çevresinde pusu görevine başlandığını ve Lokmacı’dan kuzeye geçiş yapan zanlı Koray Tümsoy’un bir kilo 102 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücüyle yakalandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada Koray Tümsoy’un uyuşturucu maddeyi şu an ismi bilinen ve aranan bir şahıs için getirdiğini, Çağlayan Parkı’nda Şahin Berrak’a vereceğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlılarla ilgili kısmının tamamlandığını, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu ve yargılanmaları halinde uzun süreli hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıları uyuşturucu ithali ve tasarrufu suçlarından yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.