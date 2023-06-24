Oy verme işlemi 08.00’de başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri’nde oy verme işleminin saat 08.00’de başlayıp, 18.00’de sona ereceğini bildirdi.

YSK’dan yapılan duyuruda, “5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 19.00’a kadar Radyo ve Televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak” olduğu hatırlatıldı.

Duyuruda, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar da anımsatıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2023, 09:52