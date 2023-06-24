BM ve AB devrede

Rum Yönetimi’nin, Derinya’da bin 200 adet sosyal konut yapılmasına ilişkin projeyi durdurmak için yoğun girişimler başlattı.

Alithia gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türk ve Kıbrıs Türk tarafının Derinya bölgesine sosyal konut inşa edeceğine ilişkin sorulara yanıtına yer verdi.

Habere göre, İsveç Büyükelçiliği tarafından verilen öğle yemeği öncesinde açıklamalarda bulunan Hristodulidis, bu konunun, BM ve AB’nin gündemine getirildiğini ifade etti.

Böylesi bir gelişmenin önüne geçilmesi amacıyla diplomatik çerçeve içerisinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin yapıldığını kaydeden Hristodulidis, daha önce de söylediği gibi Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümünün sağlanmasının gerekliliğinden söz ederek, oldubittileri önleyecek tek olgunun bu olduğunu söyledi.

Hristodulidis yeni oldubittilerin yarattığı tek şeyin, Kıbrıs sorununun çözüm hedefinden daha da uzaklaşılması olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, görevi devraldığı ilk günden itibaren bu yönde çalıştıklarını ve en kısa zamanda sonuç alacaklarını umut ettiklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupalı yetkililer arasındaki görüşmelerde Kıbrıs sorununun ele alınan konular arasında olup olmadığına dair bir soru üzerine Hristodulidis, Kıbrıs sorununun görüşülen konulardan biri olduğuna dair bilgilendirmenin bulunduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı ile BM Genel Sekreteri arasındaki görüşmede Kıbrıs sorununun ele alıp alınmadığı şeklindeki soru üzerine ise Hristodulidis, böyle bir bilgisi olmadığını söyledi.

Haravgi'de yer alan habere göre ise, Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümünün hükümetin yüksek önceliğini teşkil ettiğini ifade etti.

Mevcut durumun, yaşayabilir bir çözümü teşkil etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Hristodulidis, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ve anlaşmaya varılan çerçevede yeniden başlaması gerekliliğine vurgu yaptı.