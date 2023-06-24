28 yaşında veda etti

Lefkoşa'da dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki Veysel Can Sütcü hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Diyarbakır ilinden KKTC’ye çalışmaya gelen ve uzun süredir burada yaşayan Sütcü’nün arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendikten sonra eve giderken, kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza, Sütcü’nün yönetimindeki araçla çöp kamyonunun arka kısmına çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu ağır yaralanan Sütçü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çöp kamyonunun şoförü Fikri Murat ise gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın saat 02.35 sıralarında Atatürk caddesi üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis, çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde, yönetimindeki ST 889 plakalı salon araçla seyreden Veysel Can Sütcü’nün, Kemal Yaşar Apartmanı önlerine geldiğinde o esnada önünde aynı şerit içerisinde Lefkoşa bölgesindeki çöp konteynerlerindeki çöpleri boşaltmak için arka projektörleri ve tüm arka ışıkları yanar vaziyette durmakta olan Fikri Murat’ın yönetimindeki NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarptığını anlattı.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Sütçü’nün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis memuru, kazanına ardından gözaltına alınan zanlı hakkındaki gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

6 ayda 24 can

Bu arada Veysel Can Sütcü’nün hayatını kaybetmesiyle, 2023 yılı Ocak-Haziran ayları arasında trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Harmancı: Belediye ekiplerimiz saliselerle kurtuldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, meydana gelen trafik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Harmancı, “Gece maalesef ölümlü bir çarpışma sonucu genç bir kardeşimizi yitirdik. Belediye ekiplerimiz de saliselerle ifade edilebilecek şekilde bu çarpışmadan yara almadan kurtuldular” dedi. Hayatını kaybeden Veysel Can Sütcü’ye rahmet, acılı ailesine sonsuz sabırlar dileyen Harmancı, “Tüm emekçi arkadaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.