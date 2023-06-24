Demokratik bir hak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa gereği yarın tek bir milletvekilliği için seçim yapılacağını belirterek, halka sandığa gitme çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla demokratik bir devlet oluğunu vurgulayan Tatar, demokrasinin birinci unsurunun da seçimler olduğunu kaydetti.

Anayasanın, boşalan Lefkoşa milletvekilliği için seçim düzenlenmesini öngördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yasalar gereği sandıklar sadece Lefkoşa’da değil, tüm ülkede kurulacak. Herkese, vatandaşlık görevini yerine getirmesi ve sandığa giderek oy kullanması çağrısında bulunuyorum” dedi.

Türk Bankası Grup Yöneticilerinden ziyaret

Öte yandan Tatar, Türk Bankası Grup Yönetici Direktörü Erhan Raif ve Türk Bankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın en eski bankası olan Türk Bankası’nın önemine işaret ederek, bankanın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre Tatar, KKTC’ye uygulanan çağ dışı izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması için verilen siyasi mücadelenin bu tür icratlarla desteklenmesinin önemli olduğunu, halkımızın refahını daha ileriye götürmek, ekonomik yapıyı ve devletimizi güçlendirmenin hepimizin ortak hedefi olduğunun altını çizdi ve Erhan Raif’e yeni görevinde başarılar diledi.

Raif: Londra’daki tek Türk sermayeli İngiliz bankası

1 Temmuz’dan itibaren Turkish Bank (UK) Limited Genel Müdürü olarak Londra’da göreve başlayacak olan Erhan Raif, yeni görevi öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını ve kendilerini kabul etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Raif, Türk Bankası iştiraki olan Turkish Bank (UK) Limited’in 50 yıla yakın bir süredir Londra’da faaliyet göstermekte olan tek Türk sermayeli İngiliz bankası olduğunu ve GBP 200 m üzeri bilanço ve GBP 30 m yakın sermayesi ile KKTC’nin önemli bir değeri olduğunu anlattı. Raif, Turkish Bank UK’in İngiltere’deki 300’den fazla banka içerisinde tüm ödeme sistemlerine üye olan az sayıdaki bankadan biri olduğunu da kaydetti.

