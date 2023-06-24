5 yıl süreyle Artvint Pasaj  ismini kullandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele polisinin başarılı operasyonu sayesinde yakalanan ve interpol tarafından arandığı tespit edilen Stanislav Mitrushi isimli isimli Rus, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. 2015 yılında kendi passaportu ile giriş yapan ve 2018 yılında ülkeden ayrılan Stanislav Mitrushi’nin, 2018 yılında Artvint Pasaj ismine düzenlenmiş sahte Arnavutluk pasaportuyla ülkeye giriş yaptığı ve o tarihten bu güne kadar o isimle İskele bölgesinde çok sayıda taşınmaz mal satın aldığı belirlendi.

Zanlının evinde milyonlarca Türk Lirası’na denk gelen yüklü miktarda döviz bulan polis, konu paraların suç geliri olduğu üzerinde duruyor ve araştırmasını o yönde sürdürüyor, ayrıca polisin Türkiye aracılığı ile Rusya ve İnterpol ile de irtibata geçmesi beklenirken, 5 yıldır Artvint Pasaj sahte ismi ile ülkemizde oturum izni dahi alan Stanislav Mitrushi, dün sabah saatlerinde İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Evinden servet çıktı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Tunceli, zanlının 2015 yılında KKTC’ye geldiğini, 2018 yılında ayrıldıktan sonra aynı yıl Artvint Pasaj ismine ısdar olunan sahte Arnavutluk passaportu ile Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve o tarihten itibaren sahte passaport ile ülkemizde kaçak olarak kaldığını anımsattı. Zanlının bu süre zarfında İskele bölgesinde çok sayıda taşınmaz mal aldığını ve sahte arnavut passaportu ile ikamet izni aldığını da hatırlatan polis, zanlının evinde arama yapıldığını ve 2 bilgisayar, 5 cep telefonu, USB bellek ve kara para olduğu düşünülen 150 bin 30 sterlin ile 120 bin dolar paraya amere olarak el konduğunu açıkladı.

İnterpol arıyor

Yürütülen soruşturmada zanlının Rusya’da işlediği bir çok suç nedeniyle interpol tarafından arandığını tespit ettiklerini açıklayan polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, ancak zanlının soruşturmaya müdahale edebilecek pozisyonda olmadığını bildirdi ve ülkemizde yasal statüsü bulunmayan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.