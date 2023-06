Ömer KADİROĞLU

Kurban Bayramı münasebetiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere maaşları dün ödendi. Başbakan Ünal Üstel, son üç günde ek mesailerle birlikte piyasaya bir milyar lira akıtıldığını belirtirken, paranın büyük ölçüde marketlere ve kredi kartı ödemelerine kaydığı görüldü.

Diyalog muhabirine konuşan Güzelyurt esnafı, bayram öncesinde çarşıda herhangi bir hareketlenmenin olmadığını belirterek, bu durgunluğu dövizdeki yükselişe bağladı. Esnafa göre vatandaşların önceliği mutfak ihtiyacı olduğu için paranın çoğu marketlere aktı.

Ne dediler?

Abdullah Tosun

“Güzelyurt çarşısında işler çok düştü. İşlerin düşmesinin nedeni bana göre dövizdeki yükselişten kaynaklanıyor. Zaten azalan işlerimiz dövizdeki artışla daha düştü. Bayrama sayılı günler kalsa da çarşıda ne yazık ki bir hareketlilik yoktur. İnsanlar ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor ve zaruri ihtiyaçlar dışında kimse alışveriş yapmıyor. Bizler de sattığımız ürünü yerine koyarken her seferinde daha fazla harcama yapıyoruz. Klişeleşmiş bir laf olacak ancak her sene bir önceki seneyi arar duruma geldik ve eski bayramlar gibi değil şimdiki bayramlar.”

Heniye Selçuklu

“İşlerimiz güzel gidiyor. Zaman zaman hafif durgunluklar yaşanıyor ancak genel olarak iyi bir satışımız vardır. Yabancılar çarşıya geldiği zaman hareketlilik yaşanıyor. Bayrama sayılı günler kaldı ve işlerimizde bir hareket söz konusudur. Eskiye göre olmasa da insanlar bütçelerine göre bir şeyler almaya çalışıyor. Daha önceki bayramlarda çarşıda yaşanan hareketi aratmayan bir hareket vardır. Biz işlerimizden memnunuz.”

Belgin Kovancı

“İşlerimiz durgun, dükkanlarımız bomboş. Daha önceki bayramlarda çarşı doluyordu, dükkânlarda bol bol müşterilerimiz vardı ancak şimdilerde esnaf kapı önlerinde kahve içip sohbet ederek günlerini geçiriyor. Bayram öncesinde böylesi bir durgunluk daha önce bu çarşıda yaşanmadı. Bayram yaklaşsa da ne yazık ki doğru düzgün iş yapamıyoruz. Böyle devam ederse Güzelyurt çarşısındaki dükkânlar bir bir kapanacaktır ve buralarda iyice bir sessizlik hâkim olacaktır.”

Asliye Akman

“İşlerimiz hiç bu kadar kötü olmamıştı. 50 yıldır bu çarşıda esnafım ilk kez böyle kötü bir bayram arifesi geçiriyoruz. Eskiden bayram öncesinde hiç dükkânlarımız boş kalmaz, tüm gün çalışıyorduk ancak şimdi böyle kapı önlerinde vakit geçiriyoruz. Güzelyurt çarşısının canlanması için artık hiç bir şey yapılamaz. Güzelyurt çarşısına hiç ilgi gösterilmedi ve büyük firmalara verilen izinlerle bu çarşı daha da kötü hale getiriliyor. Biz elimizden geldiğince çeşit ve uygun fiyatlı ürünler sunsak da bugün dükkânlarımıza bir müşteri girmiyor.”

Osman Bican

“İşlerimiz her gün boş dükkânlarımızla geçiyor. Gün olur siftah yapmadan eve gidiyoruz. Döviz kurlarındaki artışla zaten çökmüş olan piyasa daha da kötü bir hale gelecektir. Her zaman dediğimiz klasik bir söz olacak ancak eski bayramları arar durumdayız. Eskiden bayram öncesince çarşıda ciddi hareketlilikler yaşanıyordu ancak bugün öyle bir durum söz konusu değildir. Eskiden Güzelyurt çarşısına Girne ve Lefkoşa’dan insanlar gelir alışveriş yapardı ancak şimdi bunun tam tersi bir durumu yaşıyoruz.”

Münevver Sorel

“Güzelyurt çarşısında işler bitti. Vatandaş aldığı parayla ancak geçimini sağlıyor ve alışverişe çıkamıyor. Biz öğrenci ve asker ile iş yapıyoruz ancak bu sıralar öğrenciler de gitti ve iyice sessizleşti buralar. Bayrama sayılı günler kaldı ve maalesef çarşıda bir hareket yoktur. Sıradan günden daha da kötü bir bayram öncesi geçiriyoruz. Bu durumda her geçen seneyi arar durumdayız. İş yerimle ya da Güzelyurt çarşısı ile ilgili ileriyi göremiyoruz. Bu durum böyle devam ederse buradaki dükkanlar bir bir kapanacaktır.”