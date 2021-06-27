Sevgiyle hatırlandı

Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz isimlerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar, ölümünün 30’uncu yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.

Törene, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, partililer, Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende, Naci Talat Usar’ın kızı, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Naci Talat’ın kızı CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli anma töreninde yaptığı konuşmasına; “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin efsanevi genel sekreteri, sevgili babam Naci Talat’ı yitireli 30 yıl oldu” diyerek başladı.

Babasının, “O günkü iktidarı meclise ve halkın iradesine karşı darbe yapmakla suçluyor iktidarın hedeflerinin sendikaları, siyasi partileri baskı altına alıp, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını ortadan kaldırmak, düşünce özgürlüğünü yok etmek, halkı susturup köleleştirmek olduğuna dair uyarılarda bulunuyordu” diyen İncirli, bu niyetleri hala besleyenler olduğunu ama onların karşısında da yine kendilerinin olduğunu söyledi.

Naci Talat’ı hüzünle anmanın onun neşeli, sarsılmayan, yorulmayan, mücadeleci karakteri ile uyuşmadığını, Naci Talat’ı mücadele ile, direniş ile, ilkeler ile, doğru siyasi hedeflerle ve gülümseyen gözlerle anmanın yaraştığını dile getiren İncirli, “Zaman zaman içimizde hissettiğimiz hüzün onun erken gidişinden ziyade ülkemizin içinde bulunduğu durumla ilişkilidir aslında” dedi.

Erhürman: Demokrasi mücadelesinin önde gelen neferlerindendi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, “CTP’nin efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat’ın, yaşadığı süre boyunca demokrasi mücadelesinin en önde gelen neferlerinden birisi olduğunu” vurguladı.

Vefatının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Naci Talat’ın verdiği mücadelenin hala akıllarda olduğuna işaret eden CTP lideri Tufan Erhürman, “Bu topraklarda barışa, demokrasiye, adalete karşı olanlar hep vardı. Ama onlara karşı mücadele edenler de onlara geçit vermediler. 30 sene önce uğraştığımız şeylerle şimdi yeniden uğraşmak zorunda bırakılmak söz konusu. Canımızı daha fazla sıkmalarına asla izin vermememiz gereken, mücadeleyi daha da yükseltmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz” dedi. 30 sene boyunca Kıbrıs Türk toplumuna yaşatılanların bir 30 sene daha yaşatılmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Erhürman, “Mücadelemizi yüksek bir sesle, açık yüreklilikle, hiçbir şeyden korkmadan ortaya koymamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Naci Talat iyi ki yaşadı, iyi ki hala bizimle birlikte. Anısı önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.