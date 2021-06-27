Dayanışma örneği

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeni Boğaziçi’nde ikamet eden Şeyda ve Yusuf Karaoğulları çiftinin bebekleri (Spinal Müsküler Atrofil) SMA Tip-1 hastası minik Karel için dün kermes düzenlendi. “Karel’e umut ol” sloganıyla Salamis Yolu’nda düzenlenen kermese Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katılarak destek verdi. Minik Karel’in ablası Tanem tarafından Sibel Tatar’a çiçek takdim edildi. Kermeste konuşma yapan Tatar, Karel bebek için toplumun çeşitli kesimlerinin büyük bir sorumluluk örneği göstererek seferber olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Sibel Tatar, Karel bebeğin en kısa süre içerisinde sağlık masraflarının karşılanarak sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Kıbrıs Türk Halkı’nın duyarlılık seviyesi üst düzeyde bir halk olduğunu, toplumsal sorumluluk üstlenilmesi gereken her zor durumda, halk olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğine geçmişte defalarca şahit olunduğunun altını çizen Sibel Tatar, “Karel bebeğimizle ilgili olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın aynı duyarlılığı göstereceğine hiç şüphem yok” şeklinde konuştu.

Büyük bir katkı

Tatar, hali hazırda Karel bebek için başlatılan yardım kampanyasına gösterilen ilgilinin devam etmesi için her bir birey ve kuruluşun gerekli duyarlılığı göstererek tedavi ve bakım masraflarının karşılanacağına inanç belirtti. Sibel Tatar, “Her birimizin, kendi bütçesine göre, yapabileceği bir miktarda yardımda bulunması, şu anda Ankara’da Karel bebeğin yanlarında olan anne ve babasına, maddi olduğu kadar manevi anlamda da büyük bir katkı olacaktır” dedi.



