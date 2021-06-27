Yetenekleri sergilendi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ve Telsim işbirliği ile düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada dereceye başarılı bulunan fotoğraflar dün Lefkoşa Sarayönü Meydanında sergilenirken, açılış Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından yapıldı.

Açılış konuşmaları yapılan etkinlikte daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Amcaoğlu: Hepimizin geçmişine dokunan birçok fotoğraf

“Ülkemizin kültürünü küçüklerin bakış açısından görmenin ve çocuklara verilen bu fırsatın çok önemli olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, “Fotoğrafları inceledim, hepimizin geçmişine dokunan birçok fotoğraf rahatlıkla görülebilir.” dedi.

Amcaoğlu, “Geçmişten bu güne köprü kurabilmenin yegâne fırsatını çocuklarımıza tanıdığı için, öncelikle Telsim ve FODER yetkililerine bir baba olarak teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Alper: Büyük mutluluk

FODER ile birlikte, “Çocuk Gözüyle” temalı fotoğraf yarışmalarının 7. sini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, “Niye çocuklarla beraber bir yarışma düzenliyoruz, çünkü çocuk gelecektir, çünkü çocuk umuttur, çünkü çocuk masumiyettir, çünkü çocuk bize unuttuğumuz değerlerimizi hatırlatandır.” dedi.

Gümüşok: Çocuklar için düzenlenen tek fotoğraf etkinliği

Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışması’nın, çocuklar için düzenlenen tek fotoğraf etkinliği olduğunun altını çizen FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, düzenlenen etkinliğe katılımın oldukça güzel olduğunu ve çocuklar tarafından 150 fotoğrafın gönderildiğini söyledi.

Gümüşok, Pandemi dönemi olmasına ragmen, çocuklarımızın sokak oyunlarını deneyimlemesi ve aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirmesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

İlkokul Kategorisinde Dereceye Girenler:

1. Seksek Taş Alma - Ada Meral Adalı - Levent İlkokulu

2. Pirili - Sema Halkseven - Alasya İlkokulu

3. Oyun Zamanı - Hira Akarsulu - Yakın Doğu İlkokulu

Telsim Özel Ödülü: Seksek - Ada Meral Adalı - Levent İlkokulu

Ortaokul Kategorisinde Dereceye Girenler:

1. Pirili Zamanı - Defne Solyalı - Yakın Doğu Koleji

2. Birdirbir - Deniz Erosal - Yakın Doğu Koleji

3. Çuval Yarışı - Kaya Halkseven - Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Telsim Özel Ödülü: Saklambaç - Defne Solyalı - Yakın Doğu Koleji