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Unutulmaz bir düğün oldu

Amcaoğlu ve Eyice ailelerinin mutlu günlerine ortak olan Oktay, Gülay ve Çağın çiftine saadetler diledi

Unutulmaz bir düğün oldu
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KKTC'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amcaoğlu ve Eyice ailelerinin mutlu günlerine de ortak oldu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun kızı Gülay Amcaoğlu ile Çağın Eyice, dün akşam Lefkoşa’daki The Paradise Park Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle evlendi. Genç çiftin nikah ve düğün törenine, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Oktay, Hatice- Olgun Amcaoğlu ve dünürleri Özlem - Ömer Eyice çiftine tebriklerini sunarak genç çifte de bir ömür mutluluk diledi.

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