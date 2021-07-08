‘Herkes aşı olmalı’

Coronavirüs Bilim Kurulu dün, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Aşı uygulamasının iller arasında tatlı bir rekabete dönüşmesi gerektiğini söyleyen Koca, "İstediğimiz ivmeye ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak" dedi.

Koca şunları söyledi:

Bazı illerimiz aşı programına uyumda tamda istediğimiz noktaya yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli. Herkes bir an evvel aşısını olmalı.

Aşılamada istediğimiz ivmeye ulaşmadığımız illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz.

Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunu gündeminizde yer almasına, sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin.

Gündem artık salgın değil. En yüksek aşılanma oranıdır. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin üç ay olduğunu geçen hafta belirtmiştim. Hastalığı geçirmiş ve üzerinden üç aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişiler de hatırlatma aşısının yeterli olacağı bilim kurulumuzca değerlendirilmiştir.

Aşı sertifikası

Üçüncü doz aşı ile inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız üçüncü doz aşılarını istedikleri aşı ile olabilirler.

Gündeme gelen bir konu ise aşı sertifikasıdır. Bakanlığımız tüm ülkeler ile görüşerek karşılıklı sertifika anlaşması imzalamaktadır. Anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Bunlar aşı türlerinden bağımsız olarak tanınmaktadır. Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı olan vatandaşlarımızda aşı sertifikalarını e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından oluşturabilirler.

Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kağıtlarda tutulmaktayken, ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarda aşılar kayıt altında tutuluyor. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamalarını bekliyoruz. Bu konuda lider ülkelerden biri olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

