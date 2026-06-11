Bir tutuklu var

Güzelyurt’ta trafik polislerinin gerçekleştirdiği rutin denetim sırasında, aracında ve kaldığı yurt odasında uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilen M.K.M. mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki gün ek tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Güzelyurt-Manisa Bulvarı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis; Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinin Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine doğru seyreden ve zanlı M.K.M.’nin kullanımında bulunan Honda marka salon aracı kontrol amacıyla durdurduğunu söyledi.

Polis memuru; kontrol sırasında zanlının şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine, üzerinde arama yapıldığını ifade etti.

Polis, yapılan aramada, zanlının giymekte olduğu siyah renk şortun sol cebinde şeffaf naylona sarılı vaziyette yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu ve emare olarak alındığını aktardı.

Zanlının Lefkoşa’da kaldığı yurt odasında da arama yapıldığını kaydeden polis, elbise dolabında yaklaşık 3 gram ağırlığında yine hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile birlikte, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye bildirdi.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, soruşturma kapsamında ifade temin edilmesi ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu belirterek ek süre talep etti. Zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimali bulunduğunu da ifade eden polis, 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini istedi.

Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.