Geldiğine pişman oldu

Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan N.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkeye tatil yapmak amacıyla gelen zanlının tutuklu yargılanmasına, bu kapsamda 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal etme ve tasarruf” suçlarından tutuklandığını hatırlattı.

Polis, 6 Haziran tarihinde saat 12.15 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlının, Narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli polis ekibi tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Zanlının üzerinde ve eşyalarında inceleme yapıldığını belirten polis, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Olayın ardından zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC’de yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.