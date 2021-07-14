Projeler görüşüldü

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı bahçesinde yer alan yemekte, Komite Başkanı Yasemin Öztürk’ün yanı sıra UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat hazır bulundu.

Yemekte ayrıca, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Ankara’da önemli temaslar…

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Ankara’da ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu ile görüştü.

Birbirimizden başka dostumuz yok

Komite Başkanı Yasemin Öztürk görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC’nin dostluğunun önemine değinerek “Bizim birbirimizden başka dostumuz yoktur” dedi.

Çeşitli farklı fikirler ve düşünceler olsa da dışarıya karşı birlik halinde tek ses verilmesi gerektiğini kaydeden Öztürk, KKTC’nin kurulduğu günden beri anavatanının hep yanında olduğunu dile getirdi.

Öztürk, ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulunarak bu tip toplantı ve ziyaretlerin artması gerektiğini kaydetti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da, KKTC heyetini TBMM’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anıtkabir’e ziyaret

Temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’da bulunan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Komite Başkanı Yasemi Öztürk, UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat’dan oluşan heyet, Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 10:09