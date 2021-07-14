Bölge için önemli

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Yeniboğaziçi Belediyesi’nin öz kaynakları kullanılarak yapılan Yeniboğaziçi Belediyesi Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner de katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, tesisin bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Alaniçi köyünün geçmişinde şehitler verdiğini ve acılar yaşadığını anımsatan Tatar, “Önümüzde 20 Temmuz var o gün Lefkoşa Çevre yolunun açılışı ve daha birçok projenin açılışı yapılacak. Şehirlerde yoğunlaşma yerine köyde ve beldelerde yaşam kalitesinin artması için yer alan projelere imkân vermek gerekir” dedi.

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, belediyelerin halka doğrudan hizmet konusunda çok daha aktif olduklarını belirterek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol çerçevesinde belediyelere önemli bir katkı aktarıldığını ifade etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle açılışın bir yıl gecikmeli olduğunu, 3 yıllık görevi boyunca birçok projeye imza attıklarını belirtti.

Alaniçi köy muhtarı Cemal Yıldız ise sosyal etkinliklerin yer alacağı tesisin bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

