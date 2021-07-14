Köy halkı şikayetçi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla sakinleri köyün orta yerindeki mandıradan oldukça şikâyetçi. Köy sakinleri, hem koku hem de gürültüden dolayı rahat edemediklerini ifade etti. Bölge halkı köyün orta yerine mandıra kurulmasına izin verilmesini eleştirerek, bu durumun düzeltilmesini istedi.

Diyalog’a konuşan köy sakinlerinden Tahir Taçsoy ile Metin Akşan, evlerinin hemen yanı başında bulunan mandıralar nedeniyle oldukça rahatsız olduklarını ifade etti. Büyükbaş hayvanların geceleri çıkardığı seslerden uyuyamadıklarını belirten Taçsoy ile Akşan köy ortasına mandıra kurulmasına izin vermenin hata olduğunu dile getirdi. Taçsoy, büyük baş hayvanların çıkardığı sesin yanı sıra, kokunun, sivrisineklerin ve pisliğin dayanılmaz derecede olduğunu belirtti. Taçsoy, “Köy ortasında mandıra olmaz. Mandıraların, ayrı bir bölgede olması gerekir, bu rezalet durdurulmalı” şeklinde konuştu.

Sinekler eve doluşuyor

Metin Akşan ise “Geceleri kapı pencere açamıyoruz. Mandıradan dolayı sinekler eve doluşuyor. Balkonda oturamıyoruz” dedi. Akşan, şunları ifade etti:

Yeter artık, bu mandıraları başka yere taşısınlar, başvurmadığımız yer kalmadı bir sonuç alamadık. Yetkililer göreve, köy ortasında, evlerin dibinde mandıra olmaz.”