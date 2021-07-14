Polis yutmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cuma gecesi, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 55 promil alkol tesiri altında araç sürdüğü belirlenen Tuncay Çetin, cezadan kurtulmak için kendini Faruk Hüdaverdi olarak tanıttı.

Polise, yanlış adres ve yanlış telefon numarası veren Çetin, ceza kâğıdını da Faruk Hüdaverdi olarak imzalayarak resmi belgeyi sahteledi.

Durum, 3 gün sonra ceza sistemine işlendiği sırada farkedildi. Tuncay Cetin, tespit edilerek gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yanlış adres verdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Öztürk, zanlının, 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, Glapsides bölgesinde, trafik polisinin kontrolleri esnadında, 55 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının, cezadan kurtulmak amaçlı kendini Furat Hüdaverdi olarak tanıttığını ve yanlış adres ile telefon numarasını verdiğini belirtti. Polis, zanlının, ceza kâğıdını da Faruk Hüdaverdi olarak imzalayarak resmi evrak sahtelediğini aktardı.

Cezanın, sisteme işlendiği esnada durumun fark edildiğini ve zanlının 12 Temmuz 2021 tarihinde tespit edildiğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.

Polis memuru, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 3 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, lehinde, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.