Gönülleri fethetti

Emir ERTORUN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin’e bağlı Tarsus’u ziyaret etti, şehir merkezini gezdi.

Vatandaşlar tarafından alkışlar ve coşkuyla karşılanan Tatar’ın ziyareti sebebiyle Tarsus’a KKTC bayrakları asıldı.

Kırkkaşık Bedesteni, Ulu Camii, Kubat Paşa Medresesi, Makam-ı Danyal Camii’ni gezen Tatar, meydanda bulunan vatandaşlarla da sohbet etti, anı fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırkkaşık Bedesteni’nde televizyon programına da konuk oldu, Kıbrıs konusu ve KKTC ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve diğer yetkililer eşlik etti.

KKTC’de narenciye alanında yatırımları bulunan Kalyoncu tesislerini de ziyaret eden Tatar, ziyaret ettiği Adana ve Tarsus’ta çok iyi karşılandığını, KKTC’den herkese Kıbrıs Türk halkının sevgi ve saygılarını getirdiğini söyledi.

20 Temmuz Barış Harekatının bu yıl çok anlamlı olduğunu, 47. Yıldönümü Kurban Bayramı ile kutlayacaklarını ifade eden Tatar, iki bayramın bir arada kutlanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta yeni siyasetin, iki ayrı egemen, eşit bağımsız devlet olduğunu; tehlikeli federasyon görüşmelerinin bittiğini, oynanan oyunun Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmak ve Kıbrıs Türk halkı ile olan bağların koparılması olduğunu ancak bu tarihi olabilecek hatadan dönüldüğünü” kaydetti.

Kaynaşmayı yeniden sağlayacağım

Bu konuda sık sık Türkiye’nin çeşitli bölgelerini ziyaret ederek, bilgi vereceğini, kaynaşmayı yeniden sağlayacağını ifade eden Tatar, Asrın Projesine de değindi.



Ersin Tatar Parkının temelini attı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin’e bağlı Erdemli’yi ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdemli Belediyesi’nin düzenlediği “Ersin Tatar Parkı” çocuk oyun alanı ve dinlenme parkının temelini attı.

Tatar, Erdemli’de ilk olarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Tatar’a burada brifing verildi.

Brifingin ardından hediye takdimi yapıldı ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan tanklara üs görevi de yapan alandaki laboratuvarlar gezildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada onuruna verilen öğle yemeğinin ardından Avgadi Yaylası’na çıktı. Burada büyük bir coşku ve mehter marşıyla karşılanan Tatar, adı verilen parkın temelini attı.

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avgadi Yaylası’nda iki yıl sonra yeniden bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Türk halkı ile gönül birliği kader birliği olduğunu ifade ederek, KKTC’nin Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde bağımsız bir devlet olarak yoluna devam etmesi gerektiğini her zaman vurguladığını ifade etti.

Toroslardan Beşparmaklara selam

Pandemi sonrası iki halkın daha yakın ilişkiler ve ziyaretler geliştirmesinin önemine işaret eden Tatar, her zaman beraber olacaklarını vurguladı, Toroslardan Beşparmaklara selam gönderdi.

Saygı duruşu, İstiklal marşı ve konuşmaların gerçekleştirildiği törende, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve diğer yetkililer de Cumhurbaşkanı Tatar’a eşlik etti.

Kıbrıs gazileriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus’ta, muharip Kıbrıs gazileriyle buluştu.

Mersin ili ziyareti kapsamında, Nusret Mayın Gemisi önünde Kıbrıs gazileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Tatar, burada bando eşliğinde büyük coşkuyla karşılandı.

Buluşma etkinliğinde, şehitler huzurunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler anıldı, dua okundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta, Rumların zulmüne maruz kalıp barış harekatı öncesi şehit düşen soydaşlarına ve kahraman Mehmetçik ve mücahitlere rahmet; kahraman gazilere uzun ömürler diledi.

Su, Kıbrıs’ta elde edilen barışın ebedi sürmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Şehitleri unutmadık unutturmayacağız” dedi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acı dolu yılları ve katliamları anlattı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok badireler atlattığını, acılar çektiğini ancak bugün bölgede güçlü bir devlet olduğunu söyledi.

Türkiye ile birlikte KKTC’nin bölgede büyük bir güç olduğunu, Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıktığını, “federasyon masalına dur dediğini” ifade eden Tatar, “Artık o defter kapanmıştır” dedi ve federasyonun içerdiği “tehlikeleri” anlattı.