Çiftlik Bank’ın paraları KKTC’de

Çiftlik Bank"la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Aydın'ın, 2 yıl önce açılan ve 75 bin 260 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava başladı. Aydın, “Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan ve el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim”dedi.

Sanık Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Günay bağlantı kurulan Mehmet Aydın'a "Mehmet Aydın, memlekete hoş geldin" dedi. Söz alan Aydın da "Hoş bulduk" diye cevap verdi.

Mahkeme Başkanı Günay'ın mağdurların zararını giderip gideremeyeceği yönünde soru yönelttiği Aydın, şunları söyledi:

"Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan ve el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim.