Yuvasına uğurlandı

Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 12 Haziran Dünya Caretta Caretta Günü’nde bir deniz kaplumbağasını daha denizle buluşturarak, özgürlüğüne uğurladı.

Etkinlik, Merit Royal & Crystal Cove Otelleri’nin kumsalında gerçekleşti.

Lapta bölgesinden, balıkçı Levent Çiftçi’nin ihbarı üzerine ulaşılan iribaş deniz kaplumbağasına balıkçının kısa süre önce vefat eden arkadaşı Ömer Bulut’u anmak adına Ömer Esma ismi verildi. Akciğerlerinde çok miktarda su biriktiği ve bağırsaklarında yoğun enfeksiyon olduğu tespit edilen Ömer Esma, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi tarafından tedavi edilerek eski sağlığına kavuşturuldu.

Esma Bulut da etkinliğe eşlik etti

Eşinin adı verilen deniz kaplumbağasını doğal ortamına uğurlamak üzere Esma Bulut da etkinliğe katıldı.

Esma Bulut, böylesi anlamlı bir etkinlikte eşini anmanın mutluluğunu yaşadı.

Tibuk, denizlerimizdeki kirliliğe dikkat çekti

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin mimarı, Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, deniz kaplumbağalarının ve yaşam alanlarının daha iyi şartlarda olabilmesi için her geçen gün yeni projeler geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekti.

Tibuk, “Yaralı deniz kaplumbağalarının iç organlarında tespit ettiğimiz plastik atıklara ve denizlerde biriken ağır metallerden kaynaklı hastalıklara bağlı olarak kirliliğin daha da ciddi boyutlara ulaştığını anlayabiliyoruz. Özellikle son günlerde Marmara Denizi’nde oluşan deniz salyası durumun ne kadar kritikleştiğinin bir başka kanıtı niteliğindedir. Gözlemlenen yoğun müsilaj sebebi ile denizdeki oksijen seviyesi düşüyor, canlılar hayati tehlikelerle karşılaşıyor” dedi.

Kara: Ömer Esma’yı sağlığına kavuşturmak çok önemliydi

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara da yaklaşık 50-60 yaşlarında erkek birey olan Ömer Esma’nın şu an genel sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirterek, tedavisini tamamlayabilmiş olmalarından dolayı son derece mutluluk duyduklarını dile getirdi.