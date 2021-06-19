Karantina süresi 7 güne indirildi

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararlarını açıkladı, ülkelerin renk kodları güncellendi.

Sarı’ ve ‘Turuncu’ olarak açıklanan ülkelerin renk kodları “turuncu” grupta birleştirildi.

Böylece Türkiye ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu turuncu listedeki bazı ülkelerden aşısız gelecek yolculara yönelik karantina süresi 10 günden 7 güne indirildi.

Ayrıca İngiltere ve Almanya’nın da içinde yer aldığı delta varyantı ülkelerinden gelen kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın ülkeye girişlerde negatif test koşulu aranacak.

Son kararlar açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, alınan kararları ve sokağa çıkma yasağına ilişkin önerilerini paylaştı.

Kurul, açıklamasında, sokağa çıkma yasağına ilişkin, haftanın tüm günleri için 00.00 ile 05.00 arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına devam edilmesini önerdi.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörlerin 08.30-21.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhanelerin ise 06.00-23.30 saatleri arasında hizmetlerine devam etmesi, marketlerin ise 07.00-23.00 saatleri arasında açık olması kararlaştırıldı.

Ülkeye giriş kriterleri

Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır.

Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.

Koyu Kırmızı

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.



Kırmızı

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.



Turuncu

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

Aşısız; yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 gün karantina.



Yeşil

Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

Kısıtlama yok.



Gri

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.



Genel kurallar

Tüm giriş kapılarında PCR / Lamp / antijen testleri uygulanabilir. Yukarıdaki kriterlere uygun kararantinasız giriş yapacak kişilere, giriş kapılarında testler uygulanmayacaktır.

Ancak yukarıda belirtilen delta varyantı ülkelerinden gelen kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın ülkeye girişlerde PCR / LAMP / ANTİJEN testleri uygulanacaktır.

Aşılı kişi: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.

Girişlerde kabul edilen aşılar ve doz miktarları

Sinovac Biotech: 2 DOZ

Sinopharm: 2 DOZ

Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 doz

Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford): 2 doz

Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 doz

Sputnik V: 2 doz

Moderna: 2 doz



Delta varyantı olan ülkeler

‘Delta Varyantı’ DSÖ tarafından “endişe uyandıran varyantlar olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Bu varyantlar;

Bulaşıcılığı artmış veya Covid-19 epidemiyolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek varyantlar

Hastalandırıcılık özelliği artmış olabilecek ya da klinik tabloda değişikliğe yol açabilecek varyantlar veya

Halk sağlığı önlemlerinin etkinliğini azaltan ya da mevcut tanı testlerinin, aşı veya ilaçların etkinliğini azaltabilecek varyantlar; olarak tanımlanırlar.

Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.

18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.



Ada içi sınır geçişleri

Ada içi sınır geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok

Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi

Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.

Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Güvende Kal Uygulaması

Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.

Temaslı evde karantina kriterleri

Ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda, tuvalet ve banyo olması zorunludur. Aksi durumda temaslı olmayan diğer bireylerin başka bir konutta kalması gerekir.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

Evde yaşayan 65 yaş ve/veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey varsa aynı evde karantinaya girilmez.

Toplu alanlarda yaşayan (lojman, yurt, askeri birlik v.b) ve ortak alanları mecburi kullanan kişiler ev karantinası kapsamına alınamaz. 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen kurumlarda ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

Aynı evde yaşayıp birden fazla temaslı bireyin bulunması durumunda, 1. maddede var olan şartları yerine getirebilen konutlarda ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda temaslı kişi otel karantinasına alınır.

Temaslı kişi, 18 yaş altında ise yanında bir ebeveynle beraber, 1. maddede var olan şartları yerine getirebiliyorsa ev karantinası uygulanır. Ev şartları 1. maddeye uymadığı durumda bireylerin ayrı evde kalabilme imkanı varsa ev karantinası uygulanır.

Bu koşulların ikisinin de sağlanamadığı koşullarda temaslı kişi yanında bir ebeveynle beraber otel karantinasına alınır.

Başkasının bakımına bağımlı olan temaslının varlığında ev karantinası uygulanır.

Bakımını sağlayacak kişi 1. maddede var olan şartları sağlamaya çalışır. Bakımını sağlayan kişi de ev karantinası kurallarına uymak zorundadır. Kaldığı konuta ziyaretçi kabul edemez.

El bilekliği uygulamasında bileklik takmayan veya herhangi bir nedenle bileklik takamayan kişilere de otel karantinası uygulanır.

Evde Karantina, temaslıların evden dışarı çıkmadan, ev içerisinde de diğer kişilerle temas kurmadan yaşamasıdır. Ev karantinası, temaslı olan kişinin son temas tarihinden sonra yapılan ilk PCR test sonucunun negatif olması ile başlar. Son temas tarihinden sonraki 10. günde yapılan PCR testinin negatif olması ile sonlandırılır. Son temas tarihinden sonraki gün birinci gün olarak kabul edilir.

Karantinanın önemli bir nedeni hastalık belirtisi göstermediğiniz halde enfekte olmuş olabileceğinizdir.

Bir kişi hasta olduğunu bilmeden veya herhangi bir belirti hissetmeden virüse yakalandığında hastalığı başkalarına bulaştırabilir. Karantina hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olur.



Evde karantinada dikkat edilecekler

Karantina, son temas tarihinden sonraki 10 günü kapsar. Çift aşılı olup, 2. doz aşı tarihinden sonra 14 gün geçirmiş olan kişiler için ev karantinası 7 gündür.

Eve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmez. Temaslı kişinin bulunduğu odaya aile üyeleri girmez.

Hava sirkülasyonunu artırmak için pencere en az 15 dakika açılarak ara ara oda havalandırılır.

Temaslı kişinin kullanacağı tabak, kaşık, çatal v.b malzemeler mümkünse tek kullanımlık olmalıdır. Mümkün değilse bulaşık makinesinde veya yüksek ısıda eldiven kullanılarak yıkanmalıdır.

Temaslı kişinin kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de deterjan ile yıkanır.

Temaslı kişinin Covid-19 testinin pozitif gelmesi durumunda, kişinin bulunduğu alanlar dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur).

Temaslı kişi, herhangi bir semptom (ateş, öksürük, halsizlik, baş ağrısı, v.b) hissettiğinde 1102 arayıp bilgi vermelidir.