10 kişiyi öldürdü

Avusturya'da 22 yaşındaki bir kişi, eski okuluna gelerek katliam yaptı. İki sınıfa ateş açan saldırgan 10 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Başbakan Stocker, ülkede 3 günlük yas ilan etti.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin öğrenci ve öğretmenler olduğu belirtildi. Saldırıda çok sayıda kişi ağır yaralandı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Şüphelinin 22 yaşında eski bir öğrenci olduğu ve yasal olarak sahip olduğu iki silahla birisi eski sınıfı olmak üzere iki sınıfa girerek ateş açtığı öne sürüldü.

Avusturya tarihinde ilk kez yaşandı

Ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 10 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, saldırıyı düzenleyen öğrencinin okuldan mezun olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de, "Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Graz'daki bir okulda yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarsmıştır." dedi.

Van der Bellen, Avusturya'nın yas tuttuğunu ve acı çeken herkesle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Başbakan Christian Stocker ise, saldırıyı tüm ülkeyi derinden sarsan "ulusal bir trajedi" diye nitelendirerek olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Stocker, tüm Avusturya'nın hissettiği acıyı tarif etmek için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirterek dayanışma mesajı verdi.

Başbakan, daha sonra yaptığı açıklamada, ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Türkiye açıklama yaptı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula düzenlenen ve saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Graz'daki okula düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziye, yaralılara acil şifalar dilendi.

