‘Şehitlere borçluyuz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi Fikret Kürşat, Türk barış Kuvvetleri (TBK) Gazisi Mehmet Yıldız ile şehit Ahmet Halil ve Ahmet Salih İnce'nin yakınlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada, geçmişte Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşandığını söyledi.

Mücadelenin devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafıyla ortak bir noktada buluşulamadığını da vurguladı.

Yıllar geçse de acının hep aynı kaldığını belirten Tatar, devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

