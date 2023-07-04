Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 6. günde de devam ediyor. Ülke genelinde şimdiye kadar en az bin binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Öldürülen gencin ailesi sükunet çağrısında bulunurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi. Nael'i öldüren polis memuru Florian M'nin ailesi için de internet üzerinde yapılan dayanışma kampanyasında 830 bin euro toplandı. Kampanyayı sol partiler "utanç kampanyası" derken sağ partiler ise savunuyor. Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam etti. Protestoların başladığı 27 Haziran'dan bu yana göstericiler özellikle geceleri Paris dahil birçok kentte havai fişeklerle protesto gösterisi düzenliyor. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kent olaylı gösterilere sahne oluyor. Göstericilerin çoğunluğunu ise gençler oluşturuyor.

Toplam 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Olayın yaşandığı gece özellikle Nanterre ve çevresindeki kentlerde sokaklara dökülen gençler, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, polislere havai fişek fırlattı. İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin birkaç büyük kentine yayılırken gösteriler, 3. gününde Belçika'ya ve 5. gününde İsviçre'ye sıçradı. Dün gece de devam eden eylemlerde şu ana kadar en az 5 bin araç kundaklandı, bin bina hasar gördü veya ateşe verildi, 250 polis/jandarma karakolu saldırıya uğradı.. Gösterilerde bugüne kadar 700'den fazla kolluk kuvveti yaralandı, yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

