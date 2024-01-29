3 ölü, 34 yaralı

Ürdün'ün kuzeydoğusunda 3 ABD askerinin öldüğü, 34 yaralının olduğu ABD güçlerine yönelik saldırıyı İran destekli İslami Direniş Örgütü üstlendi. ABD’li senatörler Biden yönetiminden İran’ın vurulmasını istedi. Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü, 34 yaralının olduğu bildirildi. Saldırıyı Irak'taki İran destekli İslami Direniş Örgütü üstlendi.

Biden: Hesap sorulacak

Saldırıya tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden, "Saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını belirten Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini kaydetmişti.

"Seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz" dedi.

"Tüm sorumlulardan hesap soracağız"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Douglas Emhoff ile, hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tuttuklarını belirtti.

Tüm ABD ulusunun ölen askerlerin hizmetlerini ve nihai fedakarlıklarını sonsuza kadar onurlandıracağını vurgulayan Harris, "Doug ve ben, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan gruplarca düzenlenen alçakça saldırıda hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tutuyoruz. Dualarımız onların sevenleri ve yaralılarla birlikte" ifadesini kullandı. Harris, "ABD Başkanı Joe Biden’ın da açıkça ifade ettiği üzere, terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız" açıklamasında bulundu.