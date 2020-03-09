Bakla 17 lira oldu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da Otobüs Terminali içerisinde kurulan Açık Pazar’da dün bazı meyve-sebzelerin fiyatı yine cep aktı. Salatalık kilosu 12 liradan satışa sunulurken, mantar ve üzüm 30 TL’den tezgâhtaki yerini aldı. Domates de 8 buçuk lira olan fiyatıyla Pazar tezgâhlarına konuldu.

Kilosu 17 lira olan bakla cep yakarken, mor patlıcan 15 liradan alıcı bekledi.

Pazar tezgâhlarında adamızın vazgeçilmezlerinden olan ayrelli olmaması ise dikkat çekti.

Pazardaki fiyatlar dün şöyleydi:

Mor Patlıcan: 15 TL

Brokoli: 10 TL

Bakla: 17 TL

Enginar: 5 tane 20 TL

Limon: 3,5 TL

Pamello: tane 7 TL

Muz: 7,5 TL

Ananas: 10 TL

Üzüm: 30 TL

Çilek: 10 TL

Erik: 25 TL

Mantar 30 TL

Elma: 10 TL

Hindistan Cevizi: 7,5 TL

Domates: 8,5 TL

Havuç 5 TL

Kolokas: 10 TL

Karnabahar: 5 TL

Patlıcan: 10 TL

Sarma: 6 TL

Patates: 4 TL

Kapya biber: 15 TL

Soğan: 6 TL

Biber: 15 TL

Taze Soğan: 3 bağ 10 TL

Roka: 3 bağ 10 TL

Turp: 4 TL

Marul: 5 TL