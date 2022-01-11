4 milyar lirayı ülkeden kaçırdı

Kazakistan, Sovyetler'in dağılmasından bu yana ülke tarihindeki en şiddetli olaylara tanıklık ediyor. Akaryakıt zammı protestoları olarak başlayan ve ekonomik eşitsizlik nedeniyle ülke genelinde büyüyen protestolarda şimdiye kadar en az 164 kişi hayatını kaybederken onlarca kamu binası ateşe verildi.

İngiliz basını ise ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kızının lüks hayatını gün yüzüne çıkardı.

Buna göre Aliya Nazarbayeva yaklaşık 4 milyar liralık servetini İngiltere'ye kaçırdı. Ardından malikane ve jet satın aldı.

Ailenin İngiliz siyasetçilerle yakın ilişkisine değinilen haberler, huzursuzluğun hakim olduğu Kazakistan'da öfkeye neden oldu.

4 milyar liralık servetini yurt dışına kaçırdı

The Telegraph’ın haberine göre, Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanının kızı, 220 milyon sterlinlik (yaklaşık 4,1 milyar lira) servetini ülke dışına çıkardıktan sonra, 18 milyon sterlin değerinde lüks bir jet ve 8,75 milyon sterlinlik bir malikane satın aldı.



41 yaşındaki Aliya Nazarbayeva, iki mali danışmanına, Lichtenstein'dan İngiliz Virgin Adaları'ndaki denizaşırı tröstlere ve şirketlere para aktarma talimatı verdikten sonra, İngiltere'de oturma izni elde etmek amacıyla kuzey Londra'daki Highgate'de bir malikane ve bir Challenger Bombardier jeti satın aldı.Dubai'de 14 milyon dolarlık bir mülkün satın alınmasını da içeren alışveriş 2006'da gerçekleşti.Telegraph gazetesinin haberine göre, Nazarbayeva iki mali danışmanıyla anlaşmazlığa düşerek sahtekârlık, fonların zimmete geçirilmesi, dolandırıcılık amaçlı komplo, mütevelli görevi ihlalleri ve sebepsiz zenginleşme ile suçlandı. Bu anlaşmazlık, yaptığı harcamaları ve lüks hayatını gün yüzüne çıkardı.

Ülkeyi 30 yıl boyunca yönetti

Bununla birlikte, Nursultan Äbişulı Nazarbayev, 24 Aralık 1990'da başladığı cumhurbaşkanlığı görevinden 19 Mart 2019'da istifa etti. Neredeyse 30 yıl boyunca Kazakistan lideri olan Nazarbayev bu süre içinde çok zenginleştiğinden hala ülkede iktidarı elinde tutan kişi olduğuna inanılıyor.

Kazakistan karışık

Ancak, şu anda eski Sovyet ülkesinin 30 yıllık bağımsızlığında yaşadığı en şiddetli protestolarda en az 164 kişi hayatını kaybetti. Birçok kentte, kamu binaları yağmalandı ve ateşe verildi. Kazakistan’daki huzursuzluk, Nazarbayev ve ailesinin büyük bir servet biriktirmesine karşı halkın öfkesi tarafından körüklenirken, Kazak sakinlerinin büyük çoğunluğu akaryakıt fiyatlarındaki bir artışın ortasında geçinmek için mücadele ediyor.

